Ali Koç Fenerbahçe'de yeniden aday

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama;

"Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.