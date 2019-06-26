Çağlar Söyüncü: Bir işi yapıyorsanız hakkını verin

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Soyüncü, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Genç savunmacı, açıklamasının başında eski takım arkadaşı ve Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder ile ilgili, "Cengiz için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Her işi layıkı ile yapıyor. 10-11 yıl beraberdik, oda arkadaşlığı yaptık, altyapıda oynadık beraber. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Karakteri hakkında da herkez 10 üzerinden 10 veririm, çok cana yakın. Sezon içerisinde ayrılıyoruz. İtalya ve İngiltere'ye gidiyoruz ama herşeyimizi paylaşıyoruz." dedi.

Çağlar, konuşmasının devamında Altınordu'dan Freiburg'a geçişinden bahsederken, "Altınordu benim için çok özel bir yer, başkanımız başta olmak üzere tüm çalışanların özel yeri var. Feriburg, yeni çıkmıştı Bundesliga'ya. 2. Lig'den geliyoruz, sıkıntılarımız ve kaygılarımız oldu, olmadı değil. Sonuçta Bundesliga. Güzel bir başlangıç oldu ama. Hocamız Christian Streich inanılmaz bana güvendi, zaten diyalogdayız. 19-20 yaşında gitmiştim. Almancam yoktu. Tercümanım yoktu, sadece 2-3 ay oldu sonra tercümansız devam ettim. Hem onlar, hem de ben karşılığını aldım ama. İlk Freiburg'a gittiğimde 3-4 ay otalde kaldım. Elit bir yer, öğrenci şehri. Ev sıkıntısı çok. Ben de bir futbolcu olarak otelde kaldım." dedi.

"KEŞKE SÜPER LİG'DE OYNASAYDIM"

Yıldız oyuncu, Freiburg'a transfer olduğunda oynanan futbol açısından zorlandığını itiraf ederken, "Gittiğimde bir fark hissettim. Keşke Süper Lig oynasaydım da gelseydim dedim. Atmosfer, stadlar full. 70 bin 80 bin taraftar var ve hep dolu. Rakiplerimiz Bundesliga'da çok çok iyilerdi. Düşünün PTT 1. Lig'den sonra bir anda Dortmund'a gidiyorsunuz ve 80 bin kişi önünde oynuyorsunuz. Belki Süper Lig'de oynasaydım, daha iyi olabilirdi ama şükürler olsun yüzüm kara çıkmadı." dedi.

"İNGİLTERE'DE SANKİ STADI KAPATMIŞLAR!"

Milli oyuncu, İngiltere Premier Lig'de oynanan oyun için "Sanki sahanın yanlarını kapatmışlar, top hep oyunda" yorumunda bulunurken, "İki lig de çok büyük ve kaliteli lig ama İngiltere bana göre daha hızlı. topun oyunda kaldığı süreye bakıldığında git geller daha fazla. Çok fazla top oyunda kaldığı için oynayan da zevk alıyor tribündeki de zevk alıyor. İlk bunu fark etmiştim. Top oyundan çıkmıyor sanki sahayı kapatmışlar.Ya atak yapıyorsunuz ya atak yiyorsunuz. Taraftar için de güzel, 10 dakikada bir atağa çıkıp takımı desteklemek var bir de 40 saniyede bir görmek var. Hava durumu İngiltere'de biraz daha kötü yağmur daha fazla." dedi.

"TÜRKİYE'YE ALIŞMAMAYA İMKAN YOK"

Yurt dışından gelen yıldız isimler için sıkça dile getirilen "Alışma süreci" sözleriyle ilgili Çağlar sitemkar bir tavır sergilerken, "Bizim ülkemizi hiç bir yerle kıyaslayamam. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere ülkemizin her tarafı kıymetli. Alışmamanın imkanı yok. Büyük takıma geliyorsun ve alışamama gibi bir imkan yok." yorumunda bulundu.

ÇAĞLAR'DAN GENÇLERE ÖĞÜT; "İŞ YAPIYORSANIZ HAKKINI VERİN"

Çağlar, Leicester City'de ki takım arkadaşlarına ve yaşadığı talihsiz olaylara dair yaptığı açıklamada, "Transfer döneminden sonra bir sakatlığım ve vize dönemim vardı. Takımımımla beraber 7 veya 8. hafta çalışmaya başladım. 3 hafta da vize bekledim. bunun şanssızlığını yaşadım. Önümdeki isimler de İngiltere stoperi, diğer kaptanlığı yapmış. Şanssızlık oldu ama elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, yaptığımı da düşünüyorum. Karşılığını önümüzdeki senelerde alacağımı düşünüyorum. Tüm kardeşlerimize de bunu söyleyim, "Bir iş yapıyorsanız, hakkını verin. Mutlaka karşılığını alırsınız. En iyisini yapmaya çalışın. Kafanızı yastığa koyduğunuzda huzurlu bir şekilde uyuyun." dedi.

CENK TOSUN BANA YARDIMCI OLUYOR

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un kendisi ile sürekli irtibatta olduğunu da aktaran Çağlar, "2015'ten beri milli takıma gidyorum, Cenk Tosun bana çok yardımcı oluyor. Yunanistan maçında sakatlandı ama mutlaka geri dönecektir. Futbolu İngiltere'ye geldikten sonra daha da gelişti. Önümüzdeki sezon daha iyi olacak inşallah. Sürekli telefonda birbirimizle konuşuyoruz." dedi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜR MÜ?

Konuşmasının sonunda gelecekte Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine dair de konuşan milli yıldız, "Hakan, Cenk, Okay, Zeki, Enes, Cengiz, ben, ülkemizin gurur kaynadğı oluyor. Ben, ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istiyorum. Çünkü orada insanlar size "Çağlar" demiyor. "Türk" diyor. bu gurur verici bir şey. Ben de elimden geldiği sürece ülkemi yurtdışında temsil edeceğim." diyerek röportajı tamamladı.

(Sporx)