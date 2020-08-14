14 Ağustos 2020 Cuma 20:47:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 21:06:00
Beşiktaş'ın rakibi Ninua'yı transfer etti
Kaynak: AA
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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.
Tek amacı 20 TL'ye internet paketi almaktı, kredi kartı bilgilerini girince 26 bin lira dolandırıldı
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