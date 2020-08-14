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14 Ağustos 2020 Cuma 20:47:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 21:06:00

Beşiktaş'ın rakibi Ninua'yı transfer etti

Kaynak: AA

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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.

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