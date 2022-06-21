Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, Uşak'ta davul zurnayla karşılandı

Gençler 76 kilo kumite kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonun ardından yurda dönen Aydemir'i Uşak Otogarı'nda çok sayıda sporsever karşıladı.

Otobüsten tezahürat ve davul zurna eşliğinde inen Aydemir, antrenörleri ve sporcu arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadı.

Aydemir, yaptığı açıklamada karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Final maçı öncesi çok sayıda motivasyon mesajı aldığını aktaran Aydemir, "Ben grup finalini aldıktan sonra, ertesi gün yapılacak final maçını bekliyordum. Sizin mesajlarınız beni o kadar duygulandırdı ki. O kadar motive oldum, o kadar sevindim ki. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum." dedi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör de Süleyman Aydemir'in ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene ümitler kategorisinde yarışarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene de gençler kategorisinde yani kendinden daha büyüklerle yarışarak Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi sırada ağustos ayında yapılacak dünya şampiyonası seçmeleri var. O seçmelerden çıkıp eylül ayında Konya'da yapılacak dünya şampiyonasında Süleyman'ı görmek istiyoruz. Hem ülkemizde yapılacağı için hem de sporcumuzla katılacağımız için müthiş bir gurur olacak."

Antrenör Halit Dinçer Güngör ise Aydemir'in başarılarıyla gururlanmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.