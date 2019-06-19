Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Takıma 6-7 takviye yapacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı toplantıdan bahsederek sözlerine başlayan Gevrek, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Bu yıl sezonu erken açacaklarını ifade eden Adil Gevrek, “Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezona erken başlıyoruz çünkü Avrupa Ligi Elemeleri'nde boy göstereceğiz.

Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede birkaç transfer yapıp kampa yetiştireceğiz. Kampımız 25 Haziran'da başlayacak. 1 ay süremiz var ön eleme için. Transfer komitemiz çalışıyor. Hem transfer komitemizle hem hocamızla hem de teknik ekibimizle istişareler yapıyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Bunun yanında iç transfer çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

“Ertaç'la anlaşmak istemedik”

Şu anda takımda sözleşmesi sona eren 10 futbolcunun olduğunu söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Sözleşmesi sona eren ve kiralık olarak bizde oynayıp sözleşmesi biten 10 futbolcumuz var. Öncelikle iç transferde 2-3 oyuncuyla görüşeceğiz. Bunları tamamladıktan sonra 6-7 transfer daha yapacağız” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edile kaleci Ertaç'la ilgili de konuşan Gevrek, “Kaleci Ertaç'ın bizimle sözleşmesi bitti. Kendisiyle tekrar anlaşmak istemedik ancak şu anda beklemede. Demin bahsettiğim iç transferlerde yer alan oyunculardan birisi de o. Hem iç transferi hem dış transferi en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Aynı gemideyiz”

Gevrek, Kulüpler Birliği'nin TFF ile yaptığı toplantıyla ilgili de, “Biz aynı geminin içindeyiz. Kulüpler Birliği olsun TFF olsun, yayıncı kuruluş olsun, sponsorlar olsun, hepimiz aynı gemideyiz. Ortak paydamız futbol. Burada ticari hareket edenler var, camia olarak hareket edenler var. Bizim burada amacımız Türk futbolunun marka değerini artırmak. Bu konuda çalışmalarımızın olması lazım. TFF ve Kulüpler Birliği olarak bu konuda hemfikir olduk. Yayın gelirlerimizin ya da sponsorluk konusunda da Türk futbolunun gelişmesi lazım” diye konuştu.

“Türkiye'nin en yetenekli futbolcusuydu”

Takımın başına getirdikleri Sergen Yalçın'la başarılı olacaklarına inandıklarını sözlerine ekleyen Adil Gevrek, “Sergen Hoca çok önemli bir isim. Her gittiği yerde başarılı oldu ve Malatyaspor'da da başarılı olup katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisiyle birlikte hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tam” dedi.

Sergen Yalçın'ın Türkiye'nin en yetenekli futbolcularından birisi olduğunu söyleyen Gevrek, “Onun gibi bir futbolcuyu tabii ki isterdik. Bana göre Türkiye'nin en etkili ve en yetenekli futbolcusuydu. Şu anda da Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)