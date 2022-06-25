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25 Haziran 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 08:30:00

Yaz sıcağında çayı kahveyi azaltın

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Yaz aylarında vücutta sıvı kaybı artar. Bir de çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler idrar söktürücü etkilerinden dolayı bu kaybı daha da artıracaktır. Bu nedenle yazın çay ve kahve tüketimi kısıtlanmalı.

Yaz mevsimiyle birlikte bastıran sıcaklar kalp sağlığı açısından bir çok soruna davetiye çıkarırken, hayati riske de yol açabiliyor. "Benim kalbim taş gibi sağlam!", "Güneş bana bir şey yapmaz!", "Su içmesem de çay içiyorum!" gibi yanlış inanışların aşırı sıcaklarda kalp sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut "Yaz sıcakları sadece kalp hastalarını değil, kalp hastalığı için risk taşıyan sağlıklı kişileri de olumsuz etkiliyor. Örneğin; 'güneş yorgunluğu' diye geçiştirilen sorunu kalp krizi takip edebilir. Bu nedenle bazı kurallara mutlaka dikkat etmek gerekiyor; basit gibi görünen bazı önlemler hayat kurtarıcı oluyor" diyor.

GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, "Yaz aylarında zaten vücutta sıvı kaybı artacağından, bir de çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler idrar söktürücü etkilerinden dolayı bu kaybı daha da artıracaktır. O nedenle yazın çay ve kahve tüketiminin kısıtlanması, gazlı içeceklerden uzak durulması gerekir. Örneğin; bir bardak doğal mineralli su ve taze mevsim meyveleri ile donatılmış buzlu kefirli smoothie içeceği yaz sıcağı için serinletici ve sağlıklı bir alternatif olacaktır" diye uyarıyor.

GÜNDE 10 BARDAK SU ŞART

Yaz döneminde terleme ve nefesle birlikte vücuttan sıvı kaybı daha fazla olur ve vücudun su ihtiyacı artar. Bu nedenle yaz aylarında su içimini artırmak; susuzluğun tetikleyeceği çarpıntı, nefes darlığı, kanda koyulaşma gibi sıkıntıları önleyecektir. Yaz dönemi için günde 10 bardak su vücut direnci ve sağlığı için büyük fayda sağlar.

AKŞAM YEMEĞİ SAATİNİ GECİKTİRMEYİN

Kış döneminde havanın erken kararması ile erkene alınan akşam yemeği yaz döneminde sıklıkla akşam saat 21.00 sonrasına kalmaktadır. Oysa bu saatte yenilen akşam yemeği şeker ve tansiyon düzenini olumsuz etkiler. Akşam yemeğini erken saatlerde yiyip saat 21.00 sonrası yemek yememek sağlığımıza olumlu katkı yapacaktır.

Etiketler : su su ihtiyacı yaz ayları yaz mevsimi
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