TURKOVAC aşısının koruyuculuğu anlatıldı

Şanlıurfa'da aşı üretim tesisinde açıklamada bulunan TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının deneme, uygulama çalışmaları sonrası ölümü önlediği ve hastalığı hafif geçirmede etkili olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da aşı üretim tesisinde, Covid-19'un Omicron varyantına karşı inaktif Turkovac aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki aşı üretim ve geliştirme tesisinde toplanan Turkovac heyeti, aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TÜSEB Türkiye Aşı Enstütüsü görevlisi Dr. Şükran Yılmaz, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü görevlisi Dr. Musa Alkan ve Aşı üretim tesisi Ar-Ge sorumlusu Dr. Nilay Ünal katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, üretilen Turkovac Omicron aşısının, deneme sonuçları sonrası ölümü önlediği ve hastalığı hafif geçirmede etkili olduğunu aktardı.

"TURKOVAC YOĞUN BAKIMA GİTMEYİ ÖNLÜYOR"



Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasının devamında, "Bir Aşının etkinliğine baktığımız zaman bir aşının neye karşı etkili olduğunu, ölüme karşı mı etkili olsun istiyoruz, hastanede yoğun bakıma karşı yatmada mı etkili olsun istiyoruz ya da hastaneye gelmeyi önleyecek kadar veya hastalığı tamamen durdursun mu istiyoruz. Şimdi mesela çocukluk çağı aşılarımız var. Kızamık aşısı, kızamığı tamamen durduruyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Ama öbür taraftan baktığımızda grip aşısı, ölümü önlüyor. Yoğun bakıma gitmeyi çok azaltıyor. Ama ölümü önlüyor. Ama öbür taraftan değerlendirdiğimiz zaman 'grip aşısı olduğunuzda grip olur musunuz' evet grip olursunuz. Hatta şöyle söyleyelim grip aşısı grip olmayı önlemede yüzde 30 ile yüzde 50 etkilidir. Yani aşı olanların yüzde 50'si yine grip olabilirler ama gribi çok hafif olurlar. Ama ne olur grip aşısı ölme ihtimalini ortadan kaldırır. Şimdi bu gözlerle baktığımız zaman bizim klinik çalışmalarda da, klinik uygulamalarda da yani yaygın uygulamada da gördüğümüz şöyle bir iz var. Evet Turkovac aşısı ölümü önlemede çok etkili, önlüyor. Yoğun bakıma gitmeyi önlüyor, hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksektir. Yani diğer inaktif aşı ile karşılaştırdığımız zaman, biz bu faz-3 çalışmalarımızı yaparken diğer inaktif aşıya karşı yapmıştık. Yani daha önceden yapıldığı gibi bir taraftan plasemo yapıp tamamen aşısız bırakıp, diğer tarafta aşılı olanları karşılaştırmada, her iki aşı koluna da aşı uygulanmıştı. Öyle baktığımızda da diğer aktif aşıya göre daha üstün olduğunu gösterecek veriler ortaya çıktı. Yani bu bir avantajdı. Biz hem buradan hem sonrasındaki gelen çalışmalardan Turkovac aşısının koruyucu olduğunu gördük" dedi.

"YERLİ AŞIYA YOĞUN İLGİ VAR"



TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Turkovac aşımızın bilimsel ve teknolojik çalışmaları halihazırda yeni varyantları karşıda devam etmektedir. Bu noktada Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) olarak ve üretici firmamıza nitelikli ar-ge personeli halihazırda yeni varyantlara karşı aşı çalışmalarında hızlı bir biçimde yapmaktadırlar. Bu çalışmaların önemi özellikle geleceğin pandemilerine hazır olmak açısından ve yeni varyantlara karşı aşımızın etkili ve güvenli olarak kullanılabilmesine devam etmesi açısından son derece yüksek önemi haizdir. Bu günün bilimi yarının teknolojisi olur. O noktada aşının bilimsel bilgiyle üretilmesi, bu teknolojilerin devamı açısından son derece önemlidir. Bugün bu noktada akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, uzmanlarımızın yapmış olduğu açıklamalar da bu açıdan son derece anlamlıdır. Turkovac aşımız bugün 81 ilde yapılmaktadır. Birinci dozdan 4'üncü doza kadar aşımızın tercih edildiğini görüyoruz. Özellikle 3. ve 4. dozlarda çok yoğun bir aşılamanın olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.