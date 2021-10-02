Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Çayı yapılan aynı zamanda taze yapraklarının salata olarak da tüketildiği karahindiba yaprakları ilkbahar aylarında kökleri ise genellikle sonbahar aylarında toplanıp kurutulmaktadır. Başlıca faydaları şunlardır; İdrar sökücüdür. Mesane ve kalınbağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaları ortadan kaldırır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına bağlı meydana gelen göğüs sertleşmesini ve öksürüklerin giderilmesinde bu harika bitki türünün oldukça faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Balgamı ortadan kaldırır. İshale oldukça faydalıdır. Karaciğer şişkinliğini indirir. Çayının karaciğeri temizlediği ve hormon düzenlemeye katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

GÜNDE BİR BARDAKTAN FAZLA İÇİLMEMELİ

Karahindiba çayı güçlü bir bitkidir. Bu sebeple günde bir fincan içmeniz tavsiye edilir. Başka bitki çayları da içiyorsanız, o gün Karahindiba çayı dahil olmak üzere toplamda en fazla 3 fincan bitki çayı içiniz. Bu kural her zaman için geçerlidir: günde en fazla 3 fincan bitki çayı içebilirsiniz, fazlası zararlıdır.