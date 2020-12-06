Mandalinanın kabuğu ilaç kadar etkili

Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, “Son yapılan güncel çalışmalara göre Kovid-19’un tedavisinde kullanılan bir etken madde ile bazı besin maddeleri karşılaştırıldı ve bu etken maddeye en yakın besinler yayınladı. Ve çok şanslıyız ki bunlar ülkemizde bolca bulunan besinlerdir. Bunlar; ıspanak, pırasa, soğan, sarımsak, zeytin, turp ve lahana gibi kış mevsimi sebzeleridir. Bunlara hayatımızda yer verirsek bizi destekleyecektir. Tedavi etmeyecektir ama destekleyecektir” dedi. Yine benzer bir yayında turunçgillerin kabuklarının da yararlı olacağının belirtildiğini dile getiren Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, “Mandalina ve portakal tüketmenin yanında bunların kabuklarının tüketilmesinin de ilaç kadar etkin olduğu gösterilmiş. Eğer kilo veya diyabet sorunumuz yoksa bunları içindeki değeri kaybetmeden portakal kabuğu reçeli yaparak tüketebiliriz. Bugünlerde yemeklerimize baharat olarak zerdeçal ekleyebilir ve zerdeçalın kolay emilmesi açısından karabiber ve zeytinyağı kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

