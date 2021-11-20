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Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
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20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00:00

Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı

Kaynak: AA

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Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bayram, "Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Hasan Bayram, derneğin 24. Yıllık Ulusal Kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilişkisinin araştırıldığını söyledi.

Avrupa ve Çin'de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi.

Bayram, hava kirliliğinin özellikle insanların hava yollarında yol açtığı değişikliklerle virüsün yerleşimini kolaylaştırdığını, özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabildiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 10 şehirde 13 merkezde yapılan çalışmamızda havada topladığımız partikül dediğimiz zerreciklerde virüs varlığını araştırdığımızda bu örneklerin yüzce 10'unda Kovid-19 virüsünün bulunduğunu gördük. Bu araştırmamızda bu virüsün partiküller üzerinde bulunabileceğini ve taşınabileceğini göstermiş olduk. Bizden sonra İtalya'da da yapılan çalışmada da benzer bulgular bulundu. Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor."
Etiketler : Kovid-19 maske açık hava
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