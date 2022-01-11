Koronayı ağır geçirenlerde akciğer hasarı riski var

Koronavirüsü ağır geçirenlerde kalıcı akciğer hasarı riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sürekli oksijen tüpü bağımlısı olabileceklerini söyledi.



Kovid 19'un hafif üst solunum yolu semptomlarıyla atlatıldığını veya herhangi bir şikâyet olmaksızın geçirilebildiğini kaydeden Bülbül, "Kovid 19 ağırlıklı hafif üst solunum yolu semptomlarıyla atlatılıyor veya herhangi bir şikâyet olmaksızın geçirilebiliyor. Akciğer tutulumu ki özellikle hastada nefes darlığı gelişmesi durumunda kuşkulanmak gerekiyor, hastaların yüzde 15-20 kadarında gerçekleşiyor. Yine yüzde 2-4 kadar hastada da yoğun bakım gerektirecek boyutta şiddetli akciğer tutulumu olabiliyor. Tabi burada bahsettiğimiz ciddi hastalık oranları, ilk verilere göre, Omicron varyantında daha düşük oranlarda gerçekleşiyor" dedi.