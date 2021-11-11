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11 Kasım 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 08:30:00

Koronavirüsü bilinçaltınıza bulaştırmayın

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Koronavirüs sadece fiziki değil, ruhen de kişileri olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl küresel depresyon rahatsızlığı yüzde 28, anksiyete bozukluğu ise yüzde 26 oranında artarken, Avrupa'da ilk sırada yer alan ülke ise Türkiye oldu.

Koronavirüs sadece fiziki değil, ruhen de kişileri olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl küresel depresyon rahatsızlığı yüzde 28, anksiyete bozukluğu ise yüzde 26 oranında artarken, Avrupa'da ilk sırada yer alan ülke ise Türkiye oldu. Bilinçaltımızda dönen her şeyin biz fark etsek de etmesek de gündelik yaşamımıza yansıdığının altını çizen Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, " Koronavirüs sürecinde yaşadığımız korku, kaygı gibi duygu durumları bilinçaltındaki sorunları, farklı problemler ile karşımıza çıkardı" dedi. Çağın getirdikleri ve sosyo- ekonomik şartlardan dolayı zaten zor bir süreç yaşadığımızı dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, " Bir de bu duruma kişilerin yaşamını tehdit eden koronavirüs süreci eklenince korkularımız daha da arttı. İnsanlar bu dönemde daha çok yalnızlaştı ve öze dönüş derinden hissedildi. Tüm bunlar kişide birer yük oluştururken bu duygu durumu ruhsal sorunlar ile kendini dışa vurdu. Kaygı dediğimizde korkunun daha az dozu aklımıza gelir. Bu duygular bilinçaltında oluşuyor ve orada yaşıyor. Dolayısıyla korktuğumuzda bilinçaltımızdaki korkular tetiklenirken daha az olan korkularımız artık bizi yönetmeye başlıyor. Burada iyi yönde bir yönetimden bahsetmiyoruz. Korkan insan hata yapar, yavaş yavaş hayattan kopar. Dışa verilecek tepkiler korkunun cinsiyle ilgilidir. Evet, bilinçaltımızdaki korkuların beslenmesi ve büyümesi durumunda onların bizi yönetmesi ki bu çok yanlış bir olaydır. Mesela çok korkan bir insan evden dışarı çıkamamaya başlar. Dışarı çıkamaması demek dışarıdaki akışı kaçırması demek. Bizler sosyal varlıklarız, ev içinde doğup büyüyüp yaşamak için yaratılmadık. Toplumdan uzaklaşan insanlarda da bir takım ruhsal sağlık sıkıntıları görülebilir. Bu durumun çözümü ise yine bilinçaltımızda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Koronavirüs Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz korkular
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