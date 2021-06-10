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Korona sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir
10 Haziran 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 10:00:00

Korona sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir

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Kovid-19'un işitme sistemi üzerindeki etkileri ve ani işitme kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Çaypınar Eser, "Başlangıçta Kovid-19 bulguları daha çok geniz akıntısı, grip ve ateş şeklinde kendini gösterirken son dönemde özellikle gençlerde baş ağrısı ve ciddi eklem ağrısı yapan forma dönüşmüş durumdadır. Virüsün mutasyonlu formu gençlerde de ciddi enfeksiyon tablosu oluşturabiliyor ve ani işitme kaybı yaşanabiliyor" dedi.

Kovid-19'un işitme sistemi üzerindeki etkileri ve ani işitme kayıpları hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Çaypınar Eser, "Başlangıçta Kovid-19 bulguları daha çok geniz akıntısı, grip ve ateş şeklinde kendini gösterirken son dönemde özellikle gençlerde baş ağrısı ve ciddi eklem ağrısı yapan forma dönüşmüş durumdadır. Virüsün mutasyonlu formu gençlerde de ciddi enfeksiyon tablosu oluşturabiliyor ve ani işitme kaybı yaşanabiliyor" dedi. Eser "Hasta kliniğe ani işitme kaybı şikâyeti, işitmede azalma veya kulağında çınlama, uğultu ile gelebilir. Bunun dışında yüz felci yani periferik fasiyal sinir hasarı şeklinde de hastaları görebiliyoruz. Aslında hastaların bazıları Kovid-19 olduklarını bilmeden bu semptomlarla günlük hayatlarına devam edebiliyorlar" diye konuştu.

Eser şu ifadeleri kullandı: "Kortizon tedavisinin henüz uygun olup olmadığı ile alakalı bir protokolün netleşmemesi söz konusu. Normal ani işitme kaybı ile gelen hastalarda kortizon tedavisi 1 mg/kg olarak başlarken Kovid-19 hastalarında bu şekilde tedaviye başlamak konusunda tedirgin olabiliyoruz. Sonuç olarak bu hastalığın mutasyonlu formu tekrar mutasyon geçirerek gücünü kaybedene kadar devam edecek, belki de yıllarca sürecek olan bu hastalıkla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor."

Etiketler : Korona işitme kaybı Başak Çaypınar Eser
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