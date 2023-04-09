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09 Nisan 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 13:00:00

Kolon kanserinden korunmak için düzenli tarama şart

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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, kolon (kalınbağırsak) kanserinin erken teşhis edilebildiğine dikkat çekti.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, "Kolon kanserinden korunmak ve erken teşhis etmek için taramalar düzenli yaptırılmalı. Ailede kolon kanseri hikayesi varsa 40 yaşında, yoksa 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yaptırmak gerekiyor" dedi. Kolon kanserinin özellikle birinci derece akrabalarda görülme ihtimalinin daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Karaman, "Bazı genetik geçiş yapabilen kolon kanserleri de vardır. Onlar küçük yaşta da başlayabilir" diye konuştu. Dr. Karaman, kolon kanserinin özellikle beslenme alışkanlıkları yağ ağırlıklı olan kişilerde, sigara ve alkolü fazla tüketen insanlarda ve obezite sorunu olanlarda görülme sıklığı fazla olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karaman, kolon kanserinden korunmak için düzenli spor yapmayı; sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, karbonhidrat ve yağlardan olabildiğince uzak durmayı; sigara ve alkol gibi maddeleri kullanmamayı tavsiye etti.

Etiketler : kolon kanseri bağırsak kanseri tarama kolonoskopi

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