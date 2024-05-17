Takviye gıda sektörü iddialı

Türkiye'nin takviye gıda markaları dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Son olarak Aksuvital, Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile anlaşma yaptı. Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, anlaşma çerçevesinde ilk üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kurulacaklarını duyurdu. Türkiye'nin 35 yıllık takviye gıda üreticisi Aksuvital, yeni ortaklık kapsamında ilk etapta kapsül, tablet, sıvı ve efervasan üretecek. Suudi Arabistan'a kurulacak fabrika hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, gıda takviyesi konusunda Türkiye'nin ilk kez yurt dışına bu alanda bilgi birikimi, teknoloji ve yatırım ihraç edeceğini söyledi. Aksuvital ve MPS arasında görüşmelerin 2 yıldır devam ettiğini belirten Yunus Aksu, kurulum sürecinde Türkiye'den ilk etapta 50 kişilik ekibin Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Aksuvital 'in yüksek üretim teknolojisi sektöre çok sayıda yenilik kazandırdı. 10 milyon dolarlık yeni tesis öncelikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan takviye gıda üretimine önemli katkıda bulunacak. Ülkenin muhtemelen en büyük gıda takviye tesisi olacak. Yüzde 50 ortaklıkla ilk aşamada 5 milyon dolarlık yıllık üretim hedefi var. Tesis tam kapasite ile üretime geçmesinin ardından yıllık 25 milyon dolarlık satış hacmine ulaşacak. Üretim için tüm malzemeler Türkiye'den sağlanacaktır. Üretimde kullanılacak olan ham madde ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü Türkiye'den tedarik edilecek olup . belirtilen rakamların yüzde 50'si oranında bir hacim ile ihracat gerçekleşecektir. Kurulan tesislerin ülkenin en büyük takviye gıda üreticileri arasında yer alması hedefleniyor."