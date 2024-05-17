VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
17 Mayıs 2024 Cuma 15:44:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 15:44:00

Takviye gıda sektörü iddialı

ABONE OL

Türkiye'nin takviye gıda markaları dünyada büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin takviye gıda markaları dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Son olarak Aksuvital, Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile anlaşma yaptı. Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, anlaşma çerçevesinde ilk üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kurulacaklarını duyurdu. Türkiye'nin 35 yıllık takviye gıda üreticisi Aksuvital, yeni ortaklık kapsamında ilk etapta kapsül, tablet, sıvı ve efervasan üretecek. Suudi Arabistan'a kurulacak fabrika hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, gıda takviyesi konusunda Türkiye'nin ilk kez yurt dışına bu alanda bilgi birikimi, teknoloji ve yatırım ihraç edeceğini söyledi. Aksuvital ve MPS arasında görüşmelerin 2 yıldır devam ettiğini belirten Yunus Aksu, kurulum sürecinde Türkiye'den ilk etapta 50 kişilik ekibin Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Aksuvital 'in yüksek üretim teknolojisi sektöre çok sayıda yenilik kazandırdı. 10 milyon dolarlık yeni tesis öncelikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan takviye gıda üretimine önemli katkıda bulunacak. Ülkenin muhtemelen en büyük gıda takviye tesisi olacak. Yüzde 50 ortaklıkla ilk aşamada 5 milyon dolarlık yıllık üretim hedefi var. Tesis tam kapasite ile üretime geçmesinin ardından yıllık 25 milyon dolarlık satış hacmine ulaşacak. Üretim için tüm malzemeler Türkiye'den sağlanacaktır. Üretimde kullanılacak olan ham madde ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü Türkiye'den tedarik edilecek olup . belirtilen rakamların yüzde 50'si oranında bir hacim ile ihracat gerçekleşecektir. Kurulan tesislerin ülkenin en büyük takviye gıda üreticileri arasında yer alması hedefleniyor."

Etiketler : aksu vital takviye gıda yunus aksu
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Film gibi konser

Film gibi konser
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX