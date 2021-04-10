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10 Nisan 2021 Cumartesi 09:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 09:13:00

Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi

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'Pandemi döneminde onkoloji hastalarına aşı yapılabilir mi?' konusunu hekimler olarak detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Turgut İpek, "Onkoloji Konseyinde bu konu değerlendirildi. Hastalarımız için ekstra bir yan etki söz konusu değil. Kanser hastalarımız rahatlıkla Kovid-19 aşılarını olabilirler" dedi.

Prof. Dr. İpek, şunları söyledi; "Onkoloji hastalarımız içinden Kovid-19 olan vakalarımız oldu ama başarıyla atlattılar. Genel olarak onkolojik hastalarda pandemi dönemi bizi sıkıntıya sokmadı. Kanser hastalarının doğal olarak bazı endişeleri bulunduğunu, tedavi gördükleri ameliyathane, servis ya da onkolojik tedavi merkezlerinde bulaş riski olup olmayacağını sorguladık. Hastanede bu riski ortadan kaldıracak her türlü önlemi aldık. Hastaların tedavi gördüğü alanlarda daha dikkatli davranıldı ve bu alanlarda görevli personel titizlikle seçildi. PCR testleri ve kontroller daha sık yapıldı. Bu hastaların immün sisteminin daha hasarlı olacağı düşünüldüğünden bulaş riskine karşı koruma altına aldık. Tedavi sonrası takip sürelerini de onlara zarar gelmeyecek şekilde planlayarak yönettik, yönetiyoruz."

Etiketler : kanser koronoavirüs aşı
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