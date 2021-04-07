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07 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00

Kalp krizi riskini hesaplayıp önlem alabilirsiniz

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Teknolojinin her geçen gün ilerlediği günümüzde kalp krizi riskleri de öngörülebiliyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp krizi riskini deprem riskine benzetebiliriz. Deprem olasılığı olan bölgelerde yapıları depreme dayanıklı hale getirmek nasıl kayıpları önleyebilir veya azaltabilirse kalp krizi riski olan kişilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi ve düzenli ilaç kullanımı da bu koruyuculuğu sağlayabilir" dedi. Yaşanılan ülkenin kalp krizi riskinin belirlenmesinde önemli bir veri olduğunu belirten Esen "Avrupa Kardiyoloji Derneğinin yaptığı istatistiksel değerlendirme ile ülkemiz riskli ülkeler arasında yer alıyor. Daha sonra değerlendirmeye cinsiyet ve yaş ekliyoruz. 45 yaş ve üstü erkek olmak riski 2-2.5 kat artırıyor. Sigara içicisi olmak, yüksek tansiyon ve kolesterol değerlerine sahip olmak riskin katlanarak artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. Risk hesaplamaları sonunda bulunan değerin, kişinin 10 yıl içinde kalp krizi sonucu ölüm riskini ortaya koyduğuna dikkat Prof. Dr. Esen, şunları söyledi: "Örneğin bizim hastalarımız arasında olan, 56 yaşında ve 20 yıldır sigara içen bir erkek hastamızın tansiyonu 140/90 mmHg, toplam kolesterolü 266 mg/dL bulundu. Çok hareketli değil ve iş yerinde stresten şikayetçi. Ailesinde daha önce kalp krizi geçiren yok. Hastamızın hesapladığımız kalp krizi riski yüzde 11 olarak karşımıza çıkıyor, peki bunu bilmek neden önemli? Bu rakam bize önümüzdeki 10 yıl içinde benzer özellikleri olan her 10 kişiden birinin kalp krizinden yaşamını yitirebileceği bilgisini veriyor."

Etiketler : Prof. Dr. Özlem Esen kalp krizi riski kalp krizi
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