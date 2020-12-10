  • BIST
    1361.03
  • Dolar
    7,8559
  • Euro
    9,5211
  • Altın
    462,9900
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"
Zirveden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkar mı?
Aman dikkat çok kuvvetli geliyor
Adaylığına ittifak karar verecek!
Atina, Avrupa'yı yaptırıma ikna edemedi
Elysee Sarayı'nda rezillik!
Fransa nefret suçu işliyor!
Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de gerilimi Yunanistan tırmandırıyor
Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi
Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu
Defne Samyeli yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Böyle mutluyuz
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u kitap alışverişinde
İlaç kullanılmazsa bulaş riski artar
Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açabilir
Şiddet içerikli oyunlar ters kimlik etkisi oluşturuyor
Öğrencilerin çanta sevinci
Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi
Engelini aşıp işveren oldu
7 kardeşin eğitim azmi...
Mesafeli mutluluk
Pandemide turşunun gücünden faydalanın
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
10 Aralık 2020 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 11:00:00

İlaç kullanılmazsa bulaş riski artar

ABONE OL

Koronavirüs teşhisi konulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları, kullanmayanları uyaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, ilaç kullanmayan koronavirüs hastalarının hastalığı daha ağır geçirip, virüsü hızlı yayabileceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, "Vatandaşların içi rahat olsun, bu ilaçlar üretilirken ilk yapılan şey güvenlik testidir. İlaçların kullanılabileceği dozda yan etkilerinin olup olmadığına bakılıyor. Zaten bu ilaçlar direkt koronavirüse yönelik ilaçlar değil. Ancak yapılan çalışmalarda bu ilaçların koronavirüsü hastalığının geçme süresini 10 günden 4 güne indirdiği ortaya koyulmuştur. Vatandaşlarımız ilacı kullanmayıp bizim yanımıza geldiklerinde yan etkileri daha fazla olan ağır ilaçları vermek zorunda kalıyoruz" dedi. Sertoğulları, "Gençler, özellikle bu hastalığı ilaçsız atlatabilirler ama hastalık süreci daha uzun olur ve hastalığı sevdiklerine bulaştırma riski artar. Kendisi hastalığı daha hafif geçirmiş ama ilaç kullansa daha kısa sürede atlatacakken ilaç kullanmadığı için annesine ailesine bulaştırdığını gördüğümüz genç hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bünyamin Sertoğulları koronavirüs teşhis bulaş riski
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'
Karantina için İstanbul'da

Karantina için İstanbul'da
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
Savaşçı Paşa Can Yaman...

Savaşçı Paşa Can Yaman...
Tedbirler hayat kurtarır

Tedbirler hayat kurtarır
Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor

Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti

Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi

Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER