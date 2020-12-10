İlaç kullanılmazsa bulaş riski artar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, "Vatandaşların içi rahat olsun, bu ilaçlar üretilirken ilk yapılan şey güvenlik testidir. İlaçların kullanılabileceği dozda yan etkilerinin olup olmadığına bakılıyor. Zaten bu ilaçlar direkt koronavirüse yönelik ilaçlar değil. Ancak yapılan çalışmalarda bu ilaçların koronavirüsü hastalığının geçme süresini 10 günden 4 güne indirdiği ortaya koyulmuştur. Vatandaşlarımız ilacı kullanmayıp bizim yanımıza geldiklerinde yan etkileri daha fazla olan ağır ilaçları vermek zorunda kalıyoruz" dedi. Sertoğulları, "Gençler, özellikle bu hastalığı ilaçsız atlatabilirler ama hastalık süreci daha uzun olur ve hastalığı sevdiklerine bulaştırma riski artar. Kendisi hastalığı daha hafif geçirmiş ama ilaç kullansa daha kısa sürede atlatacakken ilaç kullanmadığı için annesine ailesine bulaştırdığını gördüğümüz genç hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

