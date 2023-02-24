İğne biyopsisi kötü huylu tümörleri belirliyor

İğne biyopsisini tanımlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, "Hastalıkların teşhis edilebilmesi için vücutta bulunan dokulardan ve organlardan örnek alınması demek olan biyopsi işleminin iğne ile yapılan türüne denir" diye konuştu. Troid nodülü veya memede kitle için biyopsi uygulamasının da iğne biyopsisi yöntemi ile yapıldığını aktaran Esen, bu yöntem ile ameliyat yapmadan kitle veya nodül hakkında bilgi sahibi olabildiklerini söyledi.



BİR SANTİMİ GEÇEN NODÜLLERDE YAPILIYOR

Tiroid bezi içindeki nodülün; boyundaki şişlik veya rutin kontrollerde boyun ultrasonu sonucunda tespit edilebildiğini dile getiren Esen, 1 santimi geçen nodüllerde biyopsi yapıldığını aktardı. Op. Dr. Esen, "Bunların yüzde 5'i kötü huylu çıkabiliyor, biyopsinin amacı bunun kararını verebilmektir" diye konuştu.

