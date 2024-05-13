Buhar değil zehir! Elektronik sigara genleri değiştiriyor

ÇOCUKLARIN AKCİĞERLERİNİ BİTİRECEK

Dünyada son 10 yıldır 'sigaradan daha az zararlı' algısı yaratılarak salgın gibi yayılan elektronik sigaraların insan DNA'sını değiştirdiği ortaya çıktı. Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Andrew Bush, e-sigara kullanımının bin 219 farklı gende değişikliğe yol açtığını belirtti. Cihazları çocuklar ve hamilelerin bile kullandığına dikkat çeken Bush, bu nedenle ileride akciğer kanseri görülme yaşının düşeceğini dile getirdi.

10 YAŞINDAKİLER BİLE KULLANIYOR

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, sigaranın şekil değiştirdiğini; 'zararsız" algısı nedeniyle de elektronik sigaraya başlama yaşının 10-11'e kadar düştüğünü kaydetti. Çetinkaya, bir araştırmanın korkutucu sonuçlarını da şöyle aktardı: "16 yaşından küçük çocukların yüzde 5'i düzenli, yüzde 20'si ise ara sıra olmak üzere elektronik sigara kullanıyor. Bu ürünlerin neredeyse üçte birinde 'Cannabis' yani esrar var."

YÜZDE 70'İ KAPALI ALANDA İÇİYOR

Cihazlardan çıkan dumanın buhar değil, kimyasal zehir olduğunu belirten Dr. Pelin Duru Çetinkaya, kullanım alanlarıyla ilgili de uyardı: "Yüzde 70'i evlerinde, yüzde 30'ı işyerinde bu ürünleri kullanıyor. Çocuk okulda avucunun içerisinde saklıyor ve soluyor."