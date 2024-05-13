VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Blinken'dan "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı
Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başlıyor
13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:00:00

Buhar değil zehir! Elektronik sigara genleri değiştiriyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Dünyada salgın gibi yayılan elektronik sigara kullanımı, sadece solunum yollarına değil; hücre DNA'larına bile zarar veriyor. Prof. Dr. Andrew Bush, elektronik sigara kullanımının bin 219 farklı gende değişikliğe yol açtığını söyledi.

ÇOCUKLARIN AKCİĞERLERİNİ BİTİRECEK

Dünyada son 10 yıldır 'sigaradan daha az zararlı' algısı yaratılarak salgın gibi yayılan elektronik sigaraların insan DNA'sını değiştirdiği ortaya çıktı. Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Andrew Bush, e-sigara kullanımının bin 219 farklı gende değişikliğe yol açtığını belirtti. Cihazları çocuklar ve hamilelerin bile kullandığına dikkat çeken Bush, bu nedenle ileride akciğer kanseri görülme yaşının düşeceğini dile getirdi.

10 YAŞINDAKİLER BİLE KULLANIYOR

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, sigaranın şekil değiştirdiğini; 'zararsız" algısı nedeniyle de elektronik sigaraya başlama yaşının 10-11'e kadar düştüğünü kaydetti. Çetinkaya, bir araştırmanın korkutucu sonuçlarını da şöyle aktardı: "16 yaşından küçük çocukların yüzde 5'i düzenli, yüzde 20'si ise ara sıra olmak üzere elektronik sigara kullanıyor. Bu ürünlerin neredeyse üçte birinde 'Cannabis' yani esrar var."

YÜZDE 70'İ KAPALI ALANDA İÇİYOR

Cihazlardan çıkan dumanın buhar değil, kimyasal zehir olduğunu belirten Dr. Pelin Duru Çetinkaya, kullanım alanlarıyla ilgili de uyardı: "Yüzde 70'i evlerinde, yüzde 30'ı işyerinde bu ürünleri kullanıyor. Çocuk okulda avucunun içerisinde saklıyor ve soluyor."

Etiketler : elektronik sigara dna gen
Motive'li gece

Motive'li gece
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX