En çok 40'lı yaşlarda kulak çınlıyor

Çeşitli hastalıkların belirtisi olabilen kulak çınlaması; yaş ilerledikçe daha sık görülüyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, "Tinnitus semptomlarını etkileyen faktörler kişiden kişiye değişir. En çok da 40-70 yaşları arasında görülüyor. Genel olarak sigara içmek, yüksek sese maruz kalmak, kafein tüketmek ve yeteri kadar uyumamak kulak çınlamasını kötüleştirebilir" dedi.