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14 Mayıs 2024 Salı 07:09:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 07:09:00

En çok 40'lı yaşlarda kulak çınlıyor

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Herhangi bir ses uyarısı olmaksızın kulaklarda ve kafa içinde algılanan ses olarak tanımlanan 'Tinnitus' yani kulak çınlaması; sıkça görülen bir işitme sistemi problemi.

Çeşitli hastalıkların belirtisi olabilen kulak çınlaması; yaş ilerledikçe daha sık görülüyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, "Tinnitus semptomlarını etkileyen faktörler kişiden kişiye değişir. En çok da 40-70 yaşları arasında görülüyor. Genel olarak sigara içmek, yüksek sese maruz kalmak, kafein tüketmek ve yeteri kadar uyumamak kulak çınlamasını kötüleştirebilir" dedi.

Etiketler : kulak çınlama işitme
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