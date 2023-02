Doğru nefes almak stresten uzaklaştırıyor

'Nefes ve Meditasyon, Kuantum Ko Aktif, Human in Design Eğitim ve Yaşam Koçu Neslihan Ünver, stresten kurtulmak için doğru nefes almanın ilk kural olduğunu söylüyor. Neslihan Ünver, "İnsanın kendiyle baş başa kalabileceği ve kendi özüne ulaşabileceği çok özel bir alan. Hem oksijenlenmemizi hem de bütün organlarımızın beslenmesini sağlar" diyor. Bütün hastalıkların sebebinin enerjisiz olmamızdan kaynakladığını ifade eden eğitimci Neslihan Ünver kişinin karşısına çıkan her türlü hastalığın doğru nefes yardımıyla yüzde yüz iyileştiğini ifade ediyor. Neslihan Ünver konuya şöyle devam ediyor. "Doğduğumuz andan itibaren aslında tam ve bütün olarak nefes alıyoruz. Yani yüzde 100 oksijenleniyoruz. Fakat ego bilinç gelişene kadar yani 2-2.5 yaşından sonra genelde kısıtlamalarla birlikte yeme, içme, bağırma, koşma, zıplama, oynama bir sürü işte canımızın acımaması için yaşamda kalmamız için ebeveynlerimiz tarafından toplum tarafından korunma altında kalmamızı amaçlayan bir sürü kodlama alıyoruz. Dolayısıyla insan doğduğu anda nefesle karşılaştığında büyük bir acıyla nefes alıyor ve bir çığlık atıyor. Aslında ilk duygumuz suya doğumu olmadığı zaman doğal doğum yöntemlerine biz eğer doğal doğum yöntemleriyle hayata başlamadıysan büyük bir acıyla nefesle tanışabiliriz ve bu nefes eşittir acı verir kutlamasıyla her üzüldüğümüz de kısıtlandığımızda, korktuğumuzda, endişelendiğimizde bizde ve bilinçaltının bizi de hayatta bırakma çabalarıyla birlikte bu dünyada diğerleriyle birlikte olma uyumlanmamız içerisinde, nefesimiz bulunduğumuz yaşa göre bir sürü alışkanlık edinebiliyor" diyor.