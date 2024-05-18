Slovakya Başbakanı Fico, suikasta uğramıştı: Sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme!

Slovakya Başbakanı Fico, suikasta uğramıştı: Sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme!

Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova, saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Fico'nun Banska Bystrica şehrinde tedavi gördüğü hastanenin önünde konuşan Dolinkova, "Başbakan Fico'nun durumu stabil ancak hala ciddiyetini koruyor" dedi.

Dolinkova, dün gerçekleştirilen 2 saatlik ameliyatla kurşun yaralarının bulunduğu bölgelerden ölü dokuların alındığını ve ameliyatın Başbakan Fico'nun durumuna olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

"SAĞLIK DURUMU NAKİL İÇİN ELVERİŞLİ DEĞİL"

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ise, Fico'nun sağlık durumunun Başbakanın önümüzdeki günlerde Banska Bystrica'dan başkent Bratislava'ya nakledilmesi için elverişli olmadığını söyledi.

Kalinak, Başbakan Fico ile iletişimlerinin oldukça sınırlı olduğunu fakat Slovakya hükümetinin Fico'nun yokluğunda daha önceden planlandığı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.