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Diyabetin tedavisi: yaşam tarzı değişikliği
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29 Temmuz 2023 Cumartesi 07:20:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 07:20:00

Diyabetin tedavisi: yaşam tarzı değişikliği

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Uzmanlar, halk arasında şeker olarak bilinen Diyabet hastalığında, hastaların sağlıklı yaşam tarzı ile ilaç kullanmadan yaşamalarının mümkün olduğunu söyledi.

Uzmanlar, halk arasında şeker olarak bilinen Diyabet hastalığında, hastaların sağlıklı yaşam tarzı ile ilaç kullanmadan yaşamalarının mümkün olduğunu söyledi. Hastalığın durumuna göre ilaç veya insülin tedavilerinin devreye girdiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Zubaroğlu "Tüm şeker hastalıklarında temel tedavi; yaşam tarzı değişikliğidir, 'Ne yiyoruz ne içiyoruz ve ne kadar hareket ediyoruz' soruları temeldir. Bunları düzene soktuğumuz zaman şeker hastalığında ilaç gerekli olmayabilir, hatta yaşam tarzı değişikliği yapılmadan ilaçla tedavi makul değildir" ifadelerini kullandı. Gerekli durumlarda diyabet hastaları için cerrahi tedavilerin de devreye girebileceğini sözlerine ekleyen Zubaroğlu, "Ancak ameliyat erken evrede düşünülmesi gereken bir çözüm değildir, hastalığa neden olan sebepleri hayatımızdan uzaklaştırmalı ve yaşam tarzımızı mutlaka değiştirmeliyiz." diye konuştu. Kişi diyabet hastası olduğunu bilmesine rağmen yaşamı boyunca diyet yapmıyor ya da ilaç kullanmıyorsa, kan şekerinin çok yükselmesi ve şeker komasına girilmesi riski bulunduğunu ifade eden Zubaroğlu, bu komaların ölüme neden olabileceği konusunda uyardı.

Etiketler : Diyabetin tedavisi şeker İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Zubaroğlu
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