Çocuklarda migren yüzde 50 arttı

Pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocuklarda migreni tetikleyen etkenleri şöyle anlattı: "Pandemi döneminde artan fast food yeme tarzında yer alan işlenmiş gıdalar, salam ve sosis gibi sodyum glutamat içeriği olan hazır gıdalar, migreni tetikleyebilen faktörlerden. Bunun yanında uyku bozuklukları var. Hem ailelerin hem çocukların bu yeni dönemde uyku düzeni değişti. Sadece az uyumak değil, çok uyumak da migreni tetikleyebilir. Uyku saatinin değişikliği de migreni tetikleyen faktörlerdendir. Ayrıca pandemi döneminde maalesef çocuklarımız eskisi gibi sokağa da çıkamıyor. Okula gidip, beden derslerine giremiyorlar. Bu spor yapamamalarına neden oluyor. Çocuklarda obezite artışı görüyoruz. Biz biliyoruz ki insülin direnci yüksek olan kişilerde migren daha çok görülmekte. Migrenin kronikleşme riski artmakta. Endişe, kaygı, yeme alışkanlığı değişikliği ve uyku bozukluğu derken, biz migren şikayetlerini polikliniklerimizde daha fazla görmekteyiz."