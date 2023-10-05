Çikolata yedikten hemen sonra diş fırçalamayın

Yüksek oranda şeker içeren çikolatanın tüketildikten sonra ağız içerisinde asit oluşturduğunu söyleyen Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Koçan, "Oluşan bu asit sebebiyle çikolata tüketildikten hemen sonra dişlerin fırçalanması dişleri zedeleyebilir" dedi. Koçan "Çikolata tüketirken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yemekten sonra tüketilmesidir. Yemekten sonra tüketildiği takdirde tükürük akışı daha fazla olacağı için çikolatanın zararlı etkilerini bir miktar azaltmış oluyoruz" diye konuştu.

