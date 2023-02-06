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06 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00

Bulantı, ishal ve kusma konusunda uzman uyarısı

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Farklı nedenlerle mide ve bağırsakta başlayan rahatsızlıklar, bulantı, kusma ve ishale yol açabiliyor. Genel olarak temiz su ve gıda sıkıntısı yaşayan ülkelerdeki insanlarda etkili olan hastalık, gelişmiş ülkelerde olsa bile hijyen kurallarına dikkat etmeyen herkeste görülebiliyor. Kişiden kişiye ve hastalığın ciddiyetine göre belirtiler değişse de pek çok hasta yaklaşık 1 hafta gibi bir sürede kendiliğinden iyileşebiliyor. Bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri uzun süre devam eden, kronik hastalığı olan ve ileri yaştaki kişiler için uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Salih Demir, "Çoğunlukla ayaktan tedavi ve istirahat öneriyoruz. Ciddi hastalarda ise hastanede damar yoluyla destekleyebiliyoruz. Burada önemli olan şikâyetlerin geçmemesi ve ciddiyetinin artması durumlarında sağlık kuruluşuna başvuru yapılması" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR KORKUTUYOR

Mide ve bağırsaklardan kaynaklanarak bulantı, kusma ve ishale neden olan gastroenterit hastalığının temiz su ve gıda güçlüğü yaşanan ülkelerde yaygın olduğunu belirten Dr. Demir, "Gastroenterit olarak adlandırdığımız hastalık, genel olarak mide ve bağırsaklarda oluşan iltihaplanma ve enfeksiyondur. Genellikle virüslerden dolayı meydana gelir ve bulaşıcıdır. Genel olarak temiz su ve yiyecek kaynaklarına ulaşmakta güçlük yaşanan ülkelerde daha fazla görülüyor. Çocuklarda sıkça görülse de ileri yaş hastalarda bizleri daha çok korkutuyor bu hastalık. Normal şartlarda kolay atlatılabilen, kendi kendine iyileşebilen bir hastalık olmasına rağmen kişiden kişiye ve hastalığın derecesine göre de ciddi boyutlarda sorunlar oluşturabiliyor" dedi.

Etiketler : Bulantı mide ve bağırsak Gastroenterit

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