Beslenme çantasında yumurta, süt ve peynir üçlüsü olmalı

Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, okula giden çocukların beslenme çantasında neler olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

"DÜZENLİ BESLENME ZEKÂ VE FİZİKSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAR"



Düzenli beslenmenin zekâ ve fiziksel gelişime katkısını vurgulayan Dyt. Aksoy, "Beslenmeyi sadece karnımızın doyması olarak düşünmemiz yanlış olur. Çünkü beslenme; çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel gelişimin, bilişsel işlevlerin devamlılığındaki temel ihtiyaçların en önemlilerinden biridir. Zekâ gelişiminin ve beyin sağlığının optimal beslenme ile ilişkili olduğu yadsınamaz" diye konuştu.

"KAHVALTI ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"



Özellikle okul çağındaki çocukların büyüme, gelişme ve okul başarılarındaki en önemli öğünlerinden birinin kahvaltı olduğunun altını çizen Dyt. Aksoy, "Kahvaltı alışkanlığının akademik başarıyı artırdığı yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur. Toplumda ergenlik çağındaki gençler arasında özellikle kız çocuklarının erkeklere göre kahvaltı öğününü atladığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında zamansızlık, beden algısıyla ilgili duyulan endişe, iştahsızlık, uyanır uyanmaz besin tüketilememe, iştahsızlık sayılabilir. Bu alanda bilimsel veriler dengeli ve yeterli bir sabah öğününün çocukluk ve ergenlik döneminde mantıksal problemleri çözme becerisi, derse odaklanmanın sağlanması, bağışıklığın artması açısından çok değerli olduğu yönündedir" şeklinde konuştu.

"SERT KABUKLU MEYVELER BEYİN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI"



Kahvaltı öğününün; ergenlik çağındakilerde okula gitmeden önce, çocukluk çağındakilerde ise ders arasında alındığını söyleyen Dyt. Aksoy, "Çocukların gelişimlerini desteklemek için protein açısından zengin yumurta, süt ve peynir çeşitleri beslenme çantasında olmalıdır. Mevsim sebze ve meyveleri vitamin-mineral içerikleriyle bağışıklık (immün) sisteminin sağlamlığını artırır. Tam tahıllı besinler ise gün içerisinde performans, kan şekeri dengesi, uzun süre tokluk, lif zenginliği, zindelik, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırıcı etki sağlar. Kemiklerin ve beynin gelişimi açısından da bitkisel protein içeriği zengin olan sert kabuklu meyveleri (ceviz, fındık, badem, kaju, fıstık) aşırıya kaçmadan okul çağındaki her çocuğun tüketmesi gerekmektedir" dedi.