VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son Dakika: Erzincan'da deprem
"Türkiye'de et, süt sorununu çözeceğiz"
Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın!
12 Eylül'den kurtulalım
Pasifik'te kokutan görüntü!
Kıyafet değil ses önemli
13 Eylül 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 07:25:00

Beslenme çantasında yumurta, süt ve peynir üçlüsü olmalı

ABONE OL

Çocukların beslenme çantasında proteinlere, sebze-meyvelere ve tam tahıllı besinlere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Serkan Aksoy, "Gelişimlerini desteklemek için protein açısından zengin yumurta, süt ve peynir çeşitleri beslenme çantasında olmalıdır. Mevsimindeki sebze ve meyveler vitamin-mineral içerikleriyle bağışıklık sisteminin sağlamlığını artırır. Tam tahıllı besinler ise gün içerisinde performans, kan şekeri dengesi, uzun süre tokluk, lif zenginliği, zindelik, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırıcı etki sağlar" dedi.

Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, okula giden çocukların beslenme çantasında neler olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

"DÜZENLİ BESLENME ZEKÂ VE FİZİKSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAR"

Düzenli beslenmenin zekâ ve fiziksel gelişime katkısını vurgulayan Dyt. Aksoy, "Beslenmeyi sadece karnımızın doyması olarak düşünmemiz yanlış olur. Çünkü beslenme; çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel gelişimin, bilişsel işlevlerin devamlılığındaki temel ihtiyaçların en önemlilerinden biridir. Zekâ gelişiminin ve beyin sağlığının optimal beslenme ile ilişkili olduğu yadsınamaz" diye konuştu.

"KAHVALTI ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"

Özellikle okul çağındaki çocukların büyüme, gelişme ve okul başarılarındaki en önemli öğünlerinden birinin kahvaltı olduğunun altını çizen Dyt. Aksoy, "Kahvaltı alışkanlığının akademik başarıyı artırdığı yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur. Toplumda ergenlik çağındaki gençler arasında özellikle kız çocuklarının erkeklere göre kahvaltı öğününü atladığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında zamansızlık, beden algısıyla ilgili duyulan endişe, iştahsızlık, uyanır uyanmaz besin tüketilememe, iştahsızlık sayılabilir. Bu alanda bilimsel veriler dengeli ve yeterli bir sabah öğününün çocukluk ve ergenlik döneminde mantıksal problemleri çözme becerisi, derse odaklanmanın sağlanması, bağışıklığın artması açısından çok değerli olduğu yönündedir" şeklinde konuştu.

"SERT KABUKLU MEYVELER BEYİN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI"

Kahvaltı öğününün; ergenlik çağındakilerde okula gitmeden önce, çocukluk çağındakilerde ise ders arasında alındığını söyleyen Dyt. Aksoy, "Çocukların gelişimlerini desteklemek için protein açısından zengin yumurta, süt ve peynir çeşitleri beslenme çantasında olmalıdır. Mevsim sebze ve meyveleri vitamin-mineral içerikleriyle bağışıklık (immün) sisteminin sağlamlığını artırır. Tam tahıllı besinler ise gün içerisinde performans, kan şekeri dengesi, uzun süre tokluk, lif zenginliği, zindelik, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırıcı etki sağlar. Kemiklerin ve beynin gelişimi açısından da bitkisel protein içeriği zengin olan sert kabuklu meyveleri (ceviz, fındık, badem, kaju, fıstık) aşırıya kaçmadan okul çağındaki her çocuğun tüketmesi gerekmektedir" dedi.

Etiketler : Beslenme çantası okul çağı ergenlik çağı
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX