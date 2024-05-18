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18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:15:00

Ekrem İmamoğlu ve gazetecilerin 'israf çeşmesi'... Tasarrufu Roma'da yaktılar!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma'ya götürdüğü 45 kişilik gazeteci kafilesi ‘tasarruf' gündeminde tartışma konusu oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya 45 gazeteciden oluşan 73 kişilik bir kafile götürdü. Gazetecilerin büyük bölümünün spor medyası yerine İmamoğlu'nu destekleyen siyasi haberlere imza atan gazetecilerden oluşması dikkat çekti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Spor medyasından az sayıda ismin katıldığı geziye Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Alişer Delek, Nevşin Mengü ve Yavuz Oğhan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katılması dikkat çekti.

LÜKS OTELDE KONAKLAMA

Gazeteci kafilesi ve heyetin geceyi Roma Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da geçirdiği öğrenildi. 5 yıldızlı otelin internet sitesine göre gecelik fiyatı 30 bin ila 50 bin lira arasında. Otel ve lüks restoranlarda yemekler, geziye katılan gazetecilerin 'tasarruf' konusunda yaptığı yorumları akıllara getirdi. Kafilenin beş yıldızlı otelde konaklamasının maliyeti, 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı.

Etiketler : ekrem imamoğlu gazeteci roma tasarruf
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