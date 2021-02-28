  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resimlerle geçmişe yolculuk
Aksiyon film tadında klip geliyor
Oğuzhan Koç ile gelen başarı
Torpil İstanbul'a değil Bitlis'e gönderdi!
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu!
Vatandaş çifte maske takıyor! Cadde ve sokaklar çöplüğe döndü
"ABD için felaket olacak"
Bebeğinizin karnında şişlik varsa dikkat!
Hızlı yemek yeme alışkanlığınızla vedalaşın!
Çarpıntınız varsa kalsiyum seviyenizi kontrol edin
Günlük burç yorumları
Keçilerini otlatırken canlı derse giriyor
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
Okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar belli oldu
Bakan Dönmez duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin birlikte temel atacak
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı
'Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır'
Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi
28 Şubat 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 09:30:00

Bebeğinizin karnında şişlik varsa dikkat!

ABONE OL

Çocukluk çağında görülen tümörlerin önemli bir bölümünü oluşturan nöroblastom, genellikle tesadüfen ortaya çıkmakla birlikte tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Rutin bir ultrason muayenesinde veya annenin dikkatli izlemiyle görülebilen nöroblastomda erken teşhis büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocukların ve bebeklerin rutin olarak muayene edilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Nüvit Sarımurat, "Çocuğun boynunda sert bir şişlik, iştahsızlık, uzak dokulara yayılma durumunda kemik ağrıları, bacaklarda şişme, kabızlık ya da ishal; göğüsteyse göğüs ağrısı, solunum sıkıntıları gibi belirtiler görülebilir. Açıklanamayan ateş, kilo kaybı, sırt ve kemik ağrılarında da akla bu tümör getirilebilir. Özellikle kol ve bacak gibi uzun kemiklerdeki veya göz çevresi ve kafatasındaki metastazlar kemik ağrılarına sebep olabilmektedir. Kemik iliği‎nde yaygın bir tutulum da söz konusu ise; kansızlık, kan pulcuklarında azalma ve beyaz kan hücrelerinde azalma, bunlara bağlı enfeksiyonlar veya kanamaya eğilim ortaya çıkabilir. Fiziki muayenede, karındaki kitle, bu kitlenin lokalizasyonu ve boyutu, karaciğer boyutunun büyük olup olmadığı, lenf nodu varlığı dikkatli biçimde incelenmelidir" dedi.

Etiketler : BEBEK KARIN ŞİŞLİK Kemik iliği‎
Çocuk kalbinden öpüyorum

Çocuk kalbinden öpüyorum
İki bin dolarlık çizme

İki bin dolarlık çizme
Aile boyu AVM'de

Aile boyu AVM'de
Dostları kara kaplı defterinde

Dostları kara kaplı defterinde
Ev arayışına alışveriş molası

Ev arayışına alışveriş molası
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Anlamsız kaçış

Anlamsız kaçış
Boş yaşıyoruz

Boş yaşıyoruz
Tribünden destek

Tribünden destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER