İl il haftalık koronavirüs vaka sayıları yayınlandı

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.
BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. pic.twitter.com/ukAuXXLxdM