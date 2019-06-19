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19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Astıma ceviz perdesi

Omega 3 bakımından oldukça zengin olan cevizin kendi kadar içindeki perdesi de şifa veriyor. Akciğere benzeyen bu perdeyle yapılan çay astıma çare oluyor.

Cevizin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğu artık hepimiz tarafından biliniyor. Özellikle benzediği organa, yani beyne oldukça faydalı olan ceviz, her gün tüketilmesi gereken besinler arasında listenin en üstünde yer alıyor. çerdiği yüksek omega 3 ile tam bir şifacı olan cevizin yerken temizlediğimiz zarının da kendi kadar sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz? Cevizin içinde yer alan ve akciğere benzeyen bu perdenden elde edilen su öksürüğü kestiği gibi akciğer hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Sağlıklı nefes alıp vermek için ceviz perdesi suyunu evde hazırlamak çok kolay.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİYOR

Ceviz ve ceviz kabuğu suyu ağız kokusuna çok iyi gelmektedir. Ceviz perdelerini kaynatıp içerseniz ağız kokusu problemini gidermiş olursunuz. Kadınların birçoğu çeşitli nedenlere bağlı olarak saç dökülmesi sıkıntısıyla karşı karşıya kalır. Cevizin mucizesi saçlara da büyük etki yaratır. Saç dökülmesini engelleyen ceviz ve ceviz kabuğu suyunu düzenli olarak kullanmanız gerekir. Cevizin perdesinden elde ettiğiniz suyla saçlarınızı durularsanız, kısa sürede saç dökülmesinin azaldığını göreceksiniz.

KİLO VERDİRMEYE YARDIMCI

Toksin atıcı özelliğiyle de bilinen cevizin perdesinden yapılan çay bölgesel yağlanmalara çözüm oluyor. Karın, göbek ve basenlerdeki fazlalıklar için düzenli tüketildiği koşulda yağları eritiyor.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kolesterolü düşürür ve tiroit hastalıklarına da çok iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarının en doğal tedavi yöntemi olan ceviz perdesi ve ceviz içiyle kendinizi daha dinamik ve dinç hissedeceksiniz. Özellikle kuru cevizlerin içinden çıkan perde kısımlarını değerlendirip bir kavanozda biriktirmeyi unutmayın.

BİR GÜN SUDA BEKLETİN

Ceviz perdesi suyu için bir büyük fincan ayarında suyu kaynatın. Bir tutam ceviz perdesini kaynamış suya atın. Yaklaşık 2-3 dakika, suyun rengi değişene kadar bekleyin. Ceviz perdesi suyunu her gün bir bardak içebilirsiniz.

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