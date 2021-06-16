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16 Haziran 2021 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 20:08:00

Aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

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Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı aşı miktarı Kovid-19
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