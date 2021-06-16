Aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Aşı miktarı 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.