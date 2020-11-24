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24 Kasım 2020 Salı 14:10:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 12:41:00

Ağız ve diş sağlığı psikolojiyi de etkiliyor

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Uzmanlar, ağız ve diş sağlığının sadece diş ve diş eti dokularının sağlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, ağız ve diş sağlığının sadece diş ve diş eti dokularının sağlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ’’Psikolojik olarak etkileyip, sosyal açıdan kişinin kendini izole etmesine bile neden olabilir’’ dedi. Diş ve diş eti hastalıklarının kendisiyle sınırlı kalmayan bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Diş Hekimi Gülcan Bahadırlı şunları dile getirdi: "Diş ve onu çevreleyen dokuların yıkımıyla başta ısırma ve çiğneme fonksiyonunun bozulmasına neden olarak beslenmenin etkilenmesine, konuşmanın bozulmasına ve estetik olarak kişiyi rahatsız eden durumların ortaya çıkmasına, hatta kişinin psikolojik olarak bu durumdan etkilenip, sosyal açıdan kendini izole etmesine neden olabilir. Ayrıca diş ve diş eti hastalıklarına neden olduğu bilinen bazı mikroorganizmaların, çeşitli kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi birçok sistemik durum veya hastalıkla ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Öte yandan bazı sistemik hastalıkların belirtileri de ağız içinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle 6 ayda bir düzenli yapılan diş hekimi kontrolleri, ağız ve diş sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü düzenli kontrollerle, ciddi sonuçlara yol açabilecek bazı hastalıklar, erken dönemde teşhis edilebilir ve tedavi edilir.’’

Etiketler : ağız ve diş sağlığı Gülcan Bahadırlı diş eti sağlığı sağlık
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