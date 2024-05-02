Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul ediyor! Gündem yeni anayasa

Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul ediyor! Gündem yeni anayasa

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

'YENİ ANAYASA' ÇALIŞMALARININ GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinde sıcak başlıklar olacak. Sivil anayasa için Meclis'te görüşme trafiği başladı. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.