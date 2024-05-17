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17 Mayıs 2024 Cuma 13:10:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 13:10:00

Emine Ayna'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan bir dava daha

Kaynak: AA

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Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Ayna hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve saldırılarına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Şüpheli Ayna'nın, 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili seçilmemesi nedeniyle yasama dokunulmazlığı bulunmadığı anımsatılan iddianamede, Başsavcılık tarafından terör örgütlerine ve örgüt adına faaliyet gösteren teröristlere yönelik çalışmalar yapıldığı, ele geçen materyaller üzerinden avuç içi ve parmak izlerinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, 5 Ekim 2020 tarihli uzmanlık raporunda, yırtılmış muhtelif kağıt parçaları üzerinden elde edilen parmak izinin şüpheli Emine Ayna ile aynı olduğunun tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ayna hakkında soruşturma devam ettiği sırada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla başka bir soruşturma dosyasının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen iddianamede, "29 Mart 2009'daki yerel seçimler sonrasında terör örgütü PKK/KCK, yandaş basın yayın organları aracılığıyla halkın direniş göstermesi için çağrılarda bulunmuştur. Şüpheli de bu çağrılar üzerine Ağrı'ya giderek, Demokratik Toplum Partisi (DTP) binasında konuşma yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları tamamlanan 2007/996 ve 2007/1776 hazırlık numaralı dosyaları kapsamında terör örgütlerine ve terör örgütleri adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan inceleme neticesinde avuç ve parmak izleri tespit edilen birtakım şüpheliler hakkında yargılamalar yapılmıştır. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde yırtılmış muhtelif kağıt parçaları üzerinden elde edilen parmak izinin şüpheli Emine Ayna ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şüpheli terör örgütünün çağrıları doğrultusunda Ağrı'ya gitmiş ve orada konuşma yapmıştır. Şüpheli hakkında, eylemi ile isnat olunan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin, üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

İddianamede, Ayna hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Etiketler : emine ayna terör örgütü suç dava
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