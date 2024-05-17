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17 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, teknoloji startup'larıyla Paris'e çıkarma yapacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Invest in Türkiye" markası altında "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" mottosuyla VivaTech 2024 Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı'na katılacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Invest in Türkiye" markası altında "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" mottosuyla VivaTech 2024 Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı'na katılacaklarını belirterek, "Ülkemizin gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaşacağız." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda sürdürülebilirlik, inovasyon ve AR-GE'nin yanı sıra yapay zeka teknolojisi yatırımlarına da önem verdiklerini belirtti.

Teknoloji alanındaki yatırımları takip etmek ve uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek için 22-25 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek VivaTech 2024 Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı'na katılacaklarını dile getiren Dağlıoğlu, heyette 16 startup'ın da yer alacağını söyledi.

Dağlıoğlu, "VivaTech Teknoloji Fuarı, alanında önde gelen fuarlardan biri. Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi girişimcileri, yatırımcıları ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. İşbirlikleri, inovasyon ve yatırım için bir katalizör görevi görüyor." diye konuştu.

Fuara katılacak 16 startup'un yapay zeka teknolojisi çalışmalarıyla öne çıktığının altını çizen Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Heyette, yapay zeka, siber güvenlik, mobilite, tüketici alışkanlıkları, dijital bankacılık, yapay zeka tabanlı içerik oluşturma, akıllı şarj çözümleri, artırılmış gerçeklik, müşteri yönetimi, üretim optimizasyonu, dijital pazarlama ve sağlıklı yaşam gibi farklı sektörlere yayılan startup'lar bulunuyor. Her startup, kendi alanlarında olumlu değişime yol açan çözümler sunuyor."

Dağlıoğlu, gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka girişimlerinin yatırımların odak noktasına yerleştiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu yatırım pastasından aldığı payı arttırmak için teknoloji çalışmalarını teşvik ettiklerini anlattı.

"CANLI İNOVASYON EKOSİSTEMİNİ KÜRESEL SAHNEDE TANITACAĞIZ"

Türkiye'nin ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra inovasyon, sürdürülebilirlik ve startup ekosistemlerinde de öne çıktığını vurgulayan Dağlıoğlu, "Invest in Türkiye markası altında 'Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız' mottosuyla katılacağımız teknoloji fuarında ülkemizin gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük bir iç pazara sahip olmasının yanı sıra geniş bir bölgeye açılan kapı olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, Türkiye'nin canlı inovasyon ekosistemini küresel sahnede tanıtacaklarını söyledi. Dağlıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak tüm VivaTech 2024 katılımcılarını 'Invest in Türkiye' standını ziyaret etmeye ve bu dinamik girişimlerin sunduğu yenilikçi çözümleri keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FUARA 16 STARTUP KATILACAK

Fuarda, Academic Sight, Adastec, Adlema, Bolt Insight, Counterfake, Cypien AI, Enqura, Fileorbis, Novus AI, Orbina AI, Powea, Qreal, Segmentify, Simularge, Venuex ve Vivoo startup'ları yer alacak.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi invest in türkiye teknoloji startup
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