Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.
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