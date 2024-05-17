Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak için Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.
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