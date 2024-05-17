Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın vatandaşların ziyaretine açıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın hücumbot Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşların yanı sıra öğrencilerinde gruplar halinde gemiyi ziyaret edeceği öğrenildi.
Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde üç gün boyunca ziyarete açık kalacak. Ziyaretlerden sonra hücumbot limandan ayrılacak.
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