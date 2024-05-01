Sağlıklı beyin için haftada 3 kez yürüyüş yapın

Bebeklik ve çocukluk döneminde beyin hızla gelişse de bu gelişim hayat boyu devam ediyor. Çünkü beyin her yaşta kendini yenileyebiliyor, gelişiyor ve yeni nöronlar oluşabiliyor. Beyin de vücudumuzdaki kaslar gibi çalıştıkça gelişiyor ve formunu koruyor. Beyin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, "Sağlıklı bir beyin için haftada üç kez, en az 30 dakika yürüyüş veya spor yapılması gerekiyor. Eğitim düzeyi yüksek olan veya kendilerini sürekli geliştiren kişilerin de ileri yaşlarda beyin hastalıklarına yakalanma oranı daha düşük oluyor" diye konuştu.