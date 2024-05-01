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01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00

Sağlıklı beyin için haftada 3 kez yürüyüş yapın

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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, sağlıklı bir beyin için haftada üç kez, yürüyüş veya spor yapılması gerektiğini belirtti.

Bebeklik ve çocukluk döneminde beyin hızla gelişse de bu gelişim hayat boyu devam ediyor. Çünkü beyin her yaşta kendini yenileyebiliyor, gelişiyor ve yeni nöronlar oluşabiliyor. Beyin de vücudumuzdaki kaslar gibi çalıştıkça gelişiyor ve formunu koruyor. Beyin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, "Sağlıklı bir beyin için haftada üç kez, en az 30 dakika yürüyüş veya spor yapılması gerekiyor. Eğitim düzeyi yüksek olan veya kendilerini sürekli geliştiren kişilerin de ileri yaşlarda beyin hastalıklarına yakalanma oranı daha düşük oluyor" diye konuştu.

Etiketler : sağlık beyin yürüyüş
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