Ünlü şarkıcı Berkay'dan 2 milyon TL'lik yeni oyuncak

Popçu, Porsche'nin elektrikli ilk otomobili olan Porsche Taycan Turbo S aracını 2 milyon TL’ye satın aldı. Ülkemizde Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’de de bulunan aracın aynısını alan Berkay, önceki gün de galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu. Kızı Arya ile arabasını inceleyen Berkay’ın, aracının plakasına eşi ve kızlarının isimlerinin baş harflerini, ‘AOZ’ yazdıracağı öğrenildi.



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