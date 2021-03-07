Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracının bagajında yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu, uyuşturucuyu eski sevgilisinin intikam için koymuş olabileceğini iddia etti.

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar(22) dün akşam arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek için otomobille yola çıktı. İddiaya göre, Çınar, aracında uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis tarafından Etiler girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

UYUŞTURUCUYU ESKİ SEVGİLİ İNTİKAM İÇİN KOYDU İDDİASI

Polis amirliğindeki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koymuş olabileceğini iddia etti. Polis, bu ifadeler üzerine araştırmalarını çok yönlü olarak genişletti. Sorgusu devam eden oyuncu Ayşegül Çınar'ın, soruşturmanın seyrine göre yarın adliyeye çıkarılabileceği belirtildi.

Bir özel televizyonda yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan ve en son Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı filmde boy gösteren Ayşegül Çınar, geçtiğimiz yıl başında, restoranda tartıştığı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.