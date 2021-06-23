Türk oyuncular olmadan olmaz!

Türk oyuncular olmadan olmaz!

Oyuncu Almula Merter Churm, İngiltere'de kurduğu prodüksiyon firması AMC House ile yurtdışı ortaklıklarına kapı açıyor. Churm, başka ülkelerdeki projelerden co-producer'lık (ortak yapımcı) teklifi aldı. Sanatçı, söz konusu projelerin yapımcılığını üstlenmek için Türk oyuncuların da rol almasını şart koştu.