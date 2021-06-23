23 Haziran 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 12:00:00
Türk oyuncular olmadan olmaz!
Oyuncu Almula Merter Churm, İngiltere'de kurduğu prodüksiyon firması AMC House ile yurtdışı ortaklıklarına kapı açıyor.
Oyuncu Almula Merter Churm, İngiltere'de kurduğu prodüksiyon firması AMC House ile yurtdışı ortaklıklarına kapı açıyor. Churm, başka ülkelerdeki projelerden co-producer'lık (ortak yapımcı) teklifi aldı. Sanatçı, söz konusu projelerin yapımcılığını üstlenmek için Türk oyuncuların da rol almasını şart koştu.