Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Hamas bir anlamda Filistin'in Gazze'nin Kuvâ-yi Milliye'sidir

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın açıklamalarda bulunarak, '' Ben objektif olarak baktığım zaman Hamas, bir anlamda Filistin'in, Gazze'nin Kuvâ-yi Milliye'sidir.'' ifadelerine yer verdi.

''Ben objektif olarak baktığım zaman Hamas, bir anlamda Filistin'in, Gazze'nin Kuvâ-yi Milliye'sidir''

''Herkes kadınıyla erkeğiyle elinde ne varsa vatanını korumak için toplandı. Çocuğunu evde bırakıp mühimmat taşıyan kadınlarımızla, hatta çocuğunun battaniyesini mermilere ıslanmasın diye saran annelerimizle dedelerimizle beraber bir ayaklanma, toprağını savunma, Kuvâ-yi Milliye kutsal hareketine başlamışlardır. Bunların içerisinde fitne, fesat olmaz mı? Mutlaka vardır. Aynı şeyde kuvvayi milliyeti olmamış mıydı? Enver Paşa'yı Atatürk niye kabul etmedi? Enver Paşa katılmak istedi, kabul etmedi. Bir takım sıkıntılar vardı. Kuvayi Milliye'ye de itirazlar oldu. Bu topraklar kurtarıldı ve en büyük pay Kuvayi Milliye'ye aittir. Çoluğuyla, çocuğuyla, anasıyla, babasıyla, dedesiyle bir hareket başlatılmıştır. Hamas'ta bunu yapmıştır. Hamas'ın içerisinde bazı provokasyonlar olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Çünkü savaş bir hiledir. Peygamber Hendek Savaşı'nı planlarken, hazırlarken bir takım istişare yapmıştır. Onlara göre hesap yapmıştır. İsrail'de Hamas'ın içerisine bir takım ajanlar koyabilir. Bu Hamas'ın kötü olduğu anlamına gelmez. Hamas'da aynısını yapmak durumundadır.Belki Hamas'ın da İsrail içerisinde ajanları olabilir. Bu doğaldır. İstihbarat örgütleri böyle çalışır. Dünyanın bütün ülkelerinde bu vardır. Yani bugün CIA'nın, KGB'nin, Mossad'ın, işte SAVAK'ın, El-Muhaberat'ın çalışmaları bu şekilde olmaktadır. Ben objektif olarak baktığım zaman Hamas, bir anlamda Filistin'in, Gazze'nin Kuvâ-yi Milliye'sidir.''