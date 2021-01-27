Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı

Geçtiğimiz hafta İzmir’den İstanbul’a dönerken büyük bir kaza atlatan oyuncu Tolgahan Sayışman, Ortaköy’de objektiflere yansıdı. Yağmurlu havada dönerken araçla takla atan Sayışman, ölümden döndüğü o anları anlattı. Büyük bir kaza atlattıklarını söyleyen oyuncu, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti, büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık” dedi. Kolunda ve bacağında ufak sıyrıklar olduğunu ekleyen Tolgahan Sayışman, ‘’Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” dedi.

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