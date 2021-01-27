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27 Ocak 2021 Çarşamba 06:13:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 09:17:00

Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı

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Geçtiğimiz hafta İzmir'den dönerken aracı takla atan Tolgahan Sayışman, ölümden döndüğünü söyledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan oyuncu, ‘'Arabaya çarpmamak için hareket edince, kayarak yoldan çıkıp, takla attık'' dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir’den İstanbul’a dönerken büyük bir kaza atlatan oyuncu Tolgahan Sayışman, Ortaköy’de objektiflere yansıdı. Yağmurlu havada dönerken araçla takla atan Sayışman, ölümden döndüğü o anları anlattı. Büyük bir kaza atlattıklarını söyleyen oyuncu, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti, büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık” dedi. Kolunda ve bacağında ufak sıyrıklar olduğunu ekleyen Tolgahan Sayışman, ‘’Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” dedi.

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Etiketler : Tolgahan Sayışman oyuncu kaza
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