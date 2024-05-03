Austin: Hamas'ın Gazze'deki birliklerimize saldırı planladığına dair işaret görmüyorum

İstihbarat bilgilerini kürsüde tartışmadığını vurgulayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın şu an için Gazze'deki ABD birliklerine yönelik saldırı planladığına dair bir belirti görmediğini aktardı.

Austin, Gazze'nin bir çatışma alanı olduğunu vurgulayarak, birçok şeyin yaşanabileceğine işaret etti.

Gazze'deki ABD birliklerinin bölgeye güven sağladığına dikkati çeken Austin, "Birliklerimizin güven ve emniyeti benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Çatışma alanındaki sivillerin bölgeden çıkarılması önem arz ediyor

Austin, İsrail'in Refah'a beklenen kara saldırısına ilişkin, ABD'nin, İsrail'e herhangi bir eyleme geçmeden önce çatışma alanındaki sivillerin bölgeden çıkarılmasının önem arz ettiğini söylediğini aktardı.

Koşulların herhangi bir operasyon için uygun olmadığını belirten Austin, ABD'nin herhangi bir şey yaşanmadan önce bölgedeki sivil nüfusun gözetilmesi gerektiği konusunda net olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatının, mayısta faaliyete geçme hedefine uygun olarak sürdüğünü bildirmişti.