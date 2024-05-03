Türk sivil havacılığı İHA'lı uçuş moduna kilitlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, İHA'ların sivil ve ticari uçuşlarının yanı sıra askerlik, güvenlik, istihbarat, tarım/ilaçlama, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele ve kamusal amaçlı hizmetlerde de kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Söz konusu araçlara yönelik düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları bu alanda aşama katedilmesini sağladı.

SHGM tarafından 22 Şubat 2016'da yayımlanan İHA Sistemleri Talimatı kapsamında 500 gram ile 25 kilogram aralığındaki İHA'lar için kayıt sistemi oluşturuldu.

İHA uçuş izinlerinin, İHA Kayıt Sistemi üzerinden internet ortamında alınmasını ve buradan cevap verilmesini sağlayan Mülki İdare Modülü çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek hizmete alındı.

İHA yetkili eğitim kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) onaylı İHA eğitim kuruluşu olma süreci tamamlandı.

Ülkedeki İHA sayısı geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 63 binden 72 bine yükseldi. Kayıtlı İHA pilotu sayısı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 1 milyon 393 binden 1 milyon 477 bine çıktı.

İZİNSİZ İHA UÇURANLARA CEZA



Mevzuat gereği askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü tüm İHA'ların sahiplerince kaydettirilmesi gerekiyor.

Ayrıca, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuranlara ve pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.