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03 Mayıs 2024 Cuma 16:18:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 16:18:00

KPSS başvuruları başladı

Kaynak: TRT Haber

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Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi Testi 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 15 mayıs'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Etiketler : KPSS ÖSYM BAŞVURU
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