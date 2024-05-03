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03 Mayıs 2024 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 16:20:00

Gaziantep'te 13,4 ton sahte deterjan ele geçirildi

Kaynak: AA

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Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ton 450 kilogram sahte deterjan, 5 bin 330 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler : sahte deterjan Gaziantepe operasyon şüpheli gözaltı
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